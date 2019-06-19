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Россия

Госдума решила продлить «дачную амнистию» до 2022 года

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Госдума решила продлить «дачную амнистию» до 2022 года

Москва, 19 июня. Депутаты Госдумы в среду проголосовали в первом чтении за законопроект, который предлагает возобновить так называемую «дачную амнистию» и продлить срок ее действия до 1 марта 2022 года.

Автор инициативы Павел Крашенинников утверждает, что не все россияне успели воспользоваться этим механизмом. По его подсчетам, на сегодняшний день неоформленными по-прежнему остаются более 5 млн объектов недвижимости.

«Цель у нас одна — помочь гражданам оформить те права, которые уже у них имеются. Их нужно оформить, чтобы была возможность, допустим, продать, заложить, передать по наследству», — пояснил депутат.

Как сообщает телеканал 360, законопроект также предлагает установить до 1 марта 2022 года максимально допустимую стоимость кадастровых работ, чтобы россияне были защищены от неконтролируемого роста цен в этой сфере.

Напомним, что «дачная амнистия» действовала в России последние 13 лет и закончилась 1 марта 2019 года. Она вводит упрощенный порядок оформления недвижимости. Речь идет не только о жилых домах, но также о дачах, банях и гаражах.

 

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Автор: Антон Соколов
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