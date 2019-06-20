Россия объединит страны Ближнего Востока для разрешения кризиса в Сирии

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудил с президентом Ливана Мишелем Ауном развитие конфликта и возможные меры для урегулирования кризиса в Сирии. В составе российской делегации в Ливан прибыли также замглавы МИД России Сергей Вершинин и российский посол в Ливане Александр Засыпкин.

В ходе встречи высокопоставленные российские дипломаты коснулись такой темы, как возвращение на родину сирийских беженцев, многие из которых находятся сейчас на территории Ливана. Лаврентьев ранее подчеркивал, что репатриация сирийских беженцев будет одной из главных тем на переговорах: «Я считаю важным узнать, что может сделать Россия для облегчения страданий сирийского народа и тяжелого бремени, которое легло на Ливан». Кроме того, представитель президента РФ передал Мишелю Ауну приглашение принять участие в предстоящих переговорах в астанинском формате — это предложение было принято

До встречи с президентом Ливана российская делегация провела во вторник переговоры с председателем ливанского парламента Набихом Берри. Сегодня российские дипломаты провели также переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири и главой МИД Джебраном Басилем.

Ранее 17 и 18 июня делегация во главе с Лавреньевым побывала в Багдаде: спецпредставитель по Сирии передал президенту Ирака Бархаму Салеху послание Владимира Путина и также договорился о направлении иракской делегации на переговоры в Астане. Делегации соседей Сирии появятся на переговорах в Нур-Султане в качестве наблюдателей.

«Мы считаем, что голоса стран — соседей Сирии, таких как Ливан и Ирак, должны быть услышаны, а их взгляды и рекомендации должны быть учтены с целью достижения прогресса на пути сирийского урегулирования», — объявил Александр Лаврентьев.

Стоит отметить, что в Ираке российская делегация встретилась не только с высшим политическим руководством — президентом, премьер-министром Аделем Абдель Махди и главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, но и начальником Генштаба ВС Ирака Усманом аль-Ганими. Кроме вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и долгосрочной стабилизации в Сирии также поднималась тема сирийских беженцев.

Ранее глава МИД Ливана Джебран Бассель заявил, что Бейрут «считает возвращение сирийских беженцев на родину является их неотъемлемым правом». В настоящее время уже сложились все политические условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться на родину, подчеркнул Бассель. Глава МИД Ливана подтвердил приверженность Бейрута единству Сирии.

Напомним, сирийские беженцы являются для Ливана серьезной экономической и политической проблемой. С 2011 года после начала гражданской войны в Сирии Ливан принял порядка миллиона сирийцев, что является тяжелейшим грузом для небогатой в целом ближневосточной страны, население которой составляет всего шесть миллионов человек. Достигнутые САА при поддержке ВКС РФ военные успехи и разгром террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 стимулировали возвращение сирийских беженцев на родину — в период с декабря 2017 года по март 2019 года из Ливана вернулись в Сирию порядка 170 тысяч человек.

Очевидно, что Россия всерьез занялась объединением ближневосточных стран для разрешения сирийского кризиса. Если раньше непосредственным партнерами России в этом вопросе были лишь Иран и Турция — обе страны со своей политической позицией в отношении Сирии, то сейчас за счет формирования более широкой коалиции РФ увеличивает вес астанинского переговорного процесса, привлекая широкие политические силы к работе над внутрисирийским урегулированием.

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей востоковед, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Ливан является одним из наиболее давних и стабильных исторических партнеров Сирии. Сотрудничество России и Ливана в деле урегулирования является потому вполне закономерным и логичным.

«Коалиция, которая занимается урегулированием сирийского кризиса, уже существует — это Россия, Турция и Иран. Ливан также поддерживает политическое урегулирование сирийского кризиса. Я неоднократно бывал в Ливане и практически все политические силы там — и правительственные силы, и силы, связанные с правительством, такие как «Хезболла», ее политическое крыло, руководство — заинтересованы в решении сирийского конфликта путем переговоров, путем диалога между различными политическими силами, — отметил востоковед. — В Ираке, который страшно пострадал от ИГИЛ1, также заинтересованы в решении сирийского конфликта».

Эксперт выразил убежденность в том, что Россия способна прилечь более широкие силы к тесному взаимодействию по Сирии.

«Прежде всего здесь необходимы политические контакты, — подчеркнул Борис Долгов. — И другие страны региона заинтересованы в сирийском урегулировании — это и Иордания, и даже страны Персидского залива, хотя у них тут своя позиция».

Собеседник ФАН напомнил, что на пути политического урегулирования в Сирии есть много проблем, которые нуждаются в решении — это и будет задачей альянса, который выстраивает на Ближнем Востоке Россия.

«Проблем много, одна из них — это сирийские беженцы, сейчас идет процесс их возвращения. Бывая в Сирии я видел вернувшихся беженцев, общался с ними. Вернуть их — необходимый фактор урегулирования, — подчеркнул Долгов. — Среди других проблем ситуация в Идлибе — она движется к урегулированию, но проблем много, позиция Турции должна измениться, чтобы способствовать этому. Необходимо также, чтобы изменилась позиция стран Запада, которые преследуют собственные интересы, Израиль также действует достаточно агрессивно. Проблем много, но визиты Лаврентьева, безусловно, будут способствовать созданию альянса».

Привлечение новых участников к астанинскому процессу придаст ему дополнительную динамику, уверен эксперт — особенно на фоне застывшего состояния переговоров в Женеве.

«Астанинский процесс более эффективен по сравнению с женевским. Площадка в Женеве, безусловно, важна, но прогресс замедлился, это вполне очевидно. Это связано и с позицией сирийских оппозиционных сил, которые пытаются продвигать свои интересы и ставят условия — прежде всего в отношении новой конституции и участия в конституционном процессе нынешнего руководства Сирии — неприемлемые для Дамаска. В целом на женевской платформе процесс идет достаточно медленно, — отметил Борис Долгов. — Астанинская платформа более плодотворна в этом отношении, хотя тоже есть проблемы. Увеличение числа участников будет способствовать работе астанинского процесса, но я должен отметить, что такие факторы, как наличие десятков тысяч вооруженных боевиков в Идлибе — фактор, который не способствует урегулированию, и решение по Идлибу должно быть принято, без этого нет политического процесса. Решение этого вопроса будет очень большим вкладом в урегулирование в Сирии».

Многие сирийские беженцы хорошо адаптировались в Ливане, отметил востоковед — этом способствуют давние культурные связи между двумя странами.

«Эти страны близки по языку, по религии, по культуре. Надо сказать, что часть сирийских беженцев успела обосноваться в Ливане и интегрировалась в ливанские структуры, сирийцы нашли свою нишу в ливанской экономике и ливанской жизни. Возможно, эта часть и не вернется в Сирию, — отметил востоковед. В Ливане наиболее адекватное отношение к сирийским беженцам — хотя сирийские беженцы меняют межконфессиональный баланс в Ливане, ведь большинство из них сунниты, а население Ливана — шииты. Это в какой-то степени сказывается, бывают требования, поэтому возвращение большей части беженцев необходимо. В ходе визита в Ливан я общался и с представителям структур, которые занимаются репатриацией беженцев и в целом можно сказать, что этот вопрос не забывается. В целом, Ливан это страна, которая может много сделать для возвращения сирийских беженцев».

Отметим, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки из Ливана в Сирию возвратились 347 человек, большая часть из них женщины и дети. За год из Ливана вернулось почти 91 тысяча сирийцев. Между тем в общей сложности за рубежом находятся более 6,6 млн официально зарегистрированных сирийских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.