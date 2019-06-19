Склад в воинской части загорелся на Урале

Екатеринбург, 19 июня. Пожар произошел на территории воинской части в Свердловской области. Соответствующую информацию передает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Согласно последним данным, 19 июня произошло задымление кровли в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части, расположенной в Свердловской области. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте работают штатные пожарные расчеты воинской части, они занимаются проливкой помещения.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Уточняется, что на складе нет боеприпасов и взрывчатых веществ.