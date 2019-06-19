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Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России

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Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России

Брюссель, 19 июня. Главы стран и правительств Европейского союза на саммите 20 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом стало известно со слов европейского источника.

«Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений и переговорах в рамках «нормандского формата», — рассказал ТАСС источник, уточнив, что это и будет возможность для глав стран принять решение о продлении антироссийских санкций.

По словам дипломата, ограничительные меры будут продлены на шесть месяцев, несмотря на то, что Польша просила о санкциях на год. Он также отметил, что участники саммита обменяются мнениями по ситуации на востоке Украины, а также в Азовском море.

«Как ожидается, лидеры призовут Россию освободить украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив», — уточнил он.

Кроме того ожидается, что лидеры стран Евросоюза в очередной раз выразят обеспокоенность в связи с выдачей Россией паспортов жителям Донбасса.

Напомним, Европейский союз ввел санкции в отношении России после воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада. В ответ на экономическое давление Россия ввела ответные санкции, запретив импорт некоторых видов продукции, в том числе продуктов питания из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России

При этом многие европейские политики начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, Италия заинтересована в смягчении санкции против России.

Ситуация в Азовском и Черном морях обострилась в ноябре прошлого года, когда корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все украинские моряки были арестованы.

Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России

Тем не менее Украина призвала иностранные государства ввести ограничительные меры против РФ. В МИД России санкции со стороны Евросоюза посчитали безосновательными, поскольку повод, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «выдуман из ничего».

В том числе в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

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Автор: Екатерина Кухарева
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