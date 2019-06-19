Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против России

Брюссель, 19 июня. Главы стран и правительств Европейского союза на саммите 20 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом стало известно со слов европейского источника.

«Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эммануэль] Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений и переговорах в рамках «нормандского формата», — рассказал ТАСС источник, уточнив, что это и будет возможность для глав стран принять решение о продлении антироссийских санкций.

По словам дипломата, ограничительные меры будут продлены на шесть месяцев, несмотря на то, что Польша просила о санкциях на год. Он также отметил, что участники саммита обменяются мнениями по ситуации на востоке Украины, а также в Азовском море.

«Как ожидается, лидеры призовут Россию освободить украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив», — уточнил он.

Кроме того ожидается, что лидеры стран Евросоюза в очередной раз выразят обеспокоенность в связи с выдачей Россией паспортов жителям Донбасса.

Напомним, Европейский союз ввел санкции в отношении России после воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада. В ответ на экономическое давление Россия ввела ответные санкции, запретив импорт некоторых видов продукции, в том числе продуктов питания из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

При этом многие европейские политики начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, Италия заинтересована в смягчении санкции против России.

Ситуация в Азовском и Черном морях обострилась в ноябре прошлого года, когда корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все украинские моряки были арестованы.

Тем не менее Украина призвала иностранные государства ввести ограничительные меры против РФ. В МИД России санкции со стороны Евросоюза посчитали безосновательными, поскольку повод, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «выдуман из ничего».

В том числе в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.