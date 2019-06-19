Донбасс сегодня: в ДНР ликвидирован начальник разведки ВСУ, по Донецку нанесен артудар

Донбасс, 19 июня. Контрабанда оружия процветает в рядах украинской армии. Боец, участвовавший в обстреле донецкой мечети, ликвидирован. Киевские силовики отобрали у детей лагерь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В среду представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уведомили, что за истекшие сутки фиксировались множественные нарушения прекращения ведения огня украинскими подразделениями. Так, по территории ДНР зарегистрировано 13 обстрелов, по ЛНР — три.

В населенном пункте Ясное произошло несколько возгораний в жилом секторе, в поселке Красный партизан из «Рапиры» (противотанковое орудие) обстрелян таможенный пост ДНР. В ЛНР украинская артиллерия гремела в поселках Калиново и Молодежное. Снаряды ВСУ разорвались в 11 городах, селах и поселках республик.

Ранним утром 19 июня украинские военные из тяжелой артиллерии калибром 120 и 122 мм обстреляли Петровский район Донецка. В ходе обстрела повреждены 10 домов и квартир, газопровод, линии электропередач, работающая шахта, территория плавательного бассейна и детская больница.

СБУ опрашивает начальника службы вооружения по фактам хищения оружия

В зоне проведения Операции объединенных сил неоднократно фиксировались недостачи боеприпасов и оружия на складах украинских подразделений. Случаи незаконного оборота боеприпасов и оружия выявляются в рядах украинской армии как в Донецкой, так и в Луганской областях. В отношении практически всех командиров выведенных на ротацию бригад возбуждаются уголовные дела за хищение боеприпасов.

Представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о недостаче на складах ВСУ в мае более 200 единиц оружия и боеприпасов. Из них 58 зафиксированных случаев произошли на бывшем участке дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады.

Безсонов добавил, что начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 79-й бригады допрашивает СБУ, а его непосредственного руководителя — комбрига Курача — вызвали на прием в Генеральный штаб вооруженных сил для дачи пояснений по фактам недостачи.

Погиб начальник разведки бригады, обстрелявшей мечеть в Донецке

17 июня средства массовой информации Украины разразились соболезнованиями по поводу гибели во время выполнения боевого задания командира разведки 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Указанная бригада несет службу в районе линии разграничения с ДНР и регулярно участвует в обстрелах города Донецка. По данным военных республики, именно командир этой бригады отдал приказ на недавний обстрел мечети в Донецке, где собрались на праздник сотни верующих мусульман.

СМИ не разглашают обстоятельства гибели бывшего уроженца Кировоградской области. Как уточнил на брифинге представитель УНМ ДНР Безсонов, разведчик и участник карательных операций в Донбассе из-за своей гибели сумел избежать законного трибунала за совершенные им преступления перед народом Донбасса.

Примечательно, что, как указывают украинские СМИ, дочь погибшего пошла по стопам отца и несет службу в рядах украинской армии.

В Луганской области бойцы ВСУ заселяются в детские лагеря

Бесцеремонность в отношении местных жителей показал руководящий состав 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Луганской области, который отдал приказ на размещение подчиненных военнослужащих в действующем оздоровительном лагере в летний период.

Жители Станично-Луганского района возмущены беспределом украинских военных, рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Граждане обратились за помощью к командующему ООС Александру Сирскому, однако ответа от него так и не последовало. Теперь дети и подростки вынуждены проводить лето без поездок в детские лагеря.

В загоревшихся блиндажах от ожогов погибли два бойца ВСУ

В населенных пунктах Новоташковское и Золотое Луганской области произошли возгорания военных укрытий 14-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. Жаркая погода сделала свое дело — случаи возгорания фортификационных сооружений участились.

По сообщению Ивана Филипоненко, поступившая информация подтвердила смерть от огня двух военнослужащих 54-й бригады. Еще в четырех случаях солдаты получили ожоги и находятся в больнице. В 14-й бригаде огонь уничтожил вооружение и боеприпасы. Прибывшая комиссия расследует факты возгорания, добавил Филипоненко.