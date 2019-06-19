Кузнецова предлагает законодательно закрепить соцподдержку детей-сирот

Москва, 19 июня. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости усовершенствовать законодательство в сфере соцподдержки детей-сирот. Об этом Кузнецова сообщила в ходе совещания, посвященного совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот.

«Нам бы очень хотелось, чтобы в 442-й федеральный закон («Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») были внесены изменения, которые априори предполагают выпускника сиротского учреждения как того, кому нужно оказывать социальную поддержку», — пояснила Кузнецова.

По ее словам, не следует доводить ситуацию до того момента, когда дети-сироты попадают в безвыходное положение. Кузнецова подчеркнула, что социальные службы должны постоянно осуществлять постинтернатное сопровождение детей-сирот. Кроме того, детский омбудсмен предложила депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда создать специальную комиссию, которая будет заниматься решения данных вопросов, передает РИА Новости.