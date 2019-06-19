Сирия новости 19 июня 19.30: ЦПВС выступает с критикой в адрес ООН, в Дейр-эз-Зоре ликвидирована «спящая ячейка» ИГИЛ*.

Сирия, 19 июня. ЦПВС выступает с критикой в адрес ООН, в Дейр-эз-Зоре подразделение сирийской армией ликвидировало «спящую ячейку» ИГИЛ1*. В Хаме на снаряде боевиков подорвался мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по позициям джихадистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали тайник с оружием ИГИЛ в пустыне в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре, под предлогом поиска пособников ИГ1 в провинции.

Международная коалиция: намеренно занизили свою оценку ситуации в лагере для беженцев Аль-Хол в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели серию задержаний поселке Аль-Хасан на западе провинции, о чем сообщил новостной портал Deir Ezzor 24.

Как передает новостное агентство SANA, в пустыне рядом с поселком Куриа подразделение сирийской армии в ходе рейда ликвидировало один из опорных пунктов боевиков «Исламского государства»1. В ходе рейда был захвачен склад боеприпасов ИГИЛ.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии обстреляли укрытия джихадистов с воздуха в окрестностях городов Серакиб и Кансафра, как передает новостной портал Baladi News. Источник также сообщил, что с самолета были нанесены точечные удары по укрытиям «Тахрир аш-Шам» на горных склонах Аль-Арбаин. Информация о потерях джихадистов в живой силе или военной технике уточняются.

Провинция Хама

Как сообщает новостной канал Aleppo AMC, в поселке Хавиджа умер один мирный житель при разрыве снаряда, оставшегося после атаки боевиков на позиции сирийской армии. Неразорвавшаяся боеголовка упала в сельскохозяйственных угодьях, где его обнаружил с летальным для себя исходом фермер. Из-за беспорядочного обстрела, который не был прекращен «Тахрир аш-Шам» и «Фронтом национального освобождения» даже в период временного прекращения огня, неизвестно сколько таких же снарядов еще осталось.

Провинция Хасака

Пожары на северо-востоке Сирии продолжают уничтожать посевы, о чем сообщает агентство SANA, Один из очагов возгорания почти достиг военного аэропорта у города Камышлы. По сообщению местного источника в Twitter Breizhman1983, пожар начался в полдень на южной стороне от аэропорта в районе из деревень Тель-Фарас и Аль-Думахия, недалеко от международной дороги между Камышлы и столицей провинции Хасака.

Как сообщает портал Риа Новости, по мнению центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии ООН сильно преуменьшает масштабы гуманитарной катастрофы в сирийском лагере Аль-Хол, где в ужасающих условиях живет 72 тысячи беженцев, об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. ЦПВС обеспокоен оценкой ООН, сильно преуменьшающей масштабы гуманитарного бедствия, и обращает особое внимание на то, что на сегодняшний день, вопреки многочисленным заявлениям США, ни одна из проблем беженцев не решена. В лагерь по-прежнему, не поступают гуманитарные конвои, у беженцев нет доступа к медикаментам и даже чистой питьевой воде, что влечет за собой вспышки инфекций и детскую смертность в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)