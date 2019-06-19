Две новые структурные единицы сформируют в ВКС РФ

Москва, 19 июня. Две новые структурные единицы будут сформированы в ВКС России до конца года — управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Соответствующее заявление он сделал на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.

«До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва», — сказал он.

По словам Шойгу, также будет завершено, согласно планам, строительство почти 700 зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС. В целом за последние 1,5 года в данном виде Вооруженных сил страны было проведено 37 организационных мероприятий и сформировано 20 воинских частей и подразделений.

Ранее министр рассказал, что бомбардировщики ВКС России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 метров. Самолеты, которые были оснащены новым бортовым оборудованием, успешно использовались в ходе военной кампании в Сирии, отметил Шойгу. Он добавил, что также удалось значительно уменьшить время подготовки полетных заданий.

Кроме того, гендиректор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС РФ уже поставили первые два истребителя МиГ-35, еще четыре боевые машины военные получат до конца года.