В правительстве ФРГ рассказали о состоянии здоровья Меркель

Берлин, 19 июня. Канцелер ФРГ Ангела Меркель в настоящее время чувствует себя прекрасно. Об этом сообщил заместитель официального представителя германского кабинета министров Ульрике Деммер.

По его словам, Меркель «рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику». Деммер подчеркнул, что «поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию». Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель стало плохо. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как канцлера ФРГ неожиданно начало трясти. Меркель не раз поменяла положение рук, видимо, пытаясь побороть дрожь.

Позже сама Меркель объяснила причину своего нездорового состояния перед встречей с украинским президентом. По словам канцлера ФРГ, причиной стало обезвоживание. Действительно, в Германии сейчас невыносимая жара — столбики термометра достигают отметки в 35 градусов. Возможно, именно погода стала причиной лихорадочного состояния Меркель. Некоторые СМИ предположили, что у канцлера ФРГ случился солнечный удар.

Ранее врач общей практики Юрий Ярошенко объяснил, что причиной внезапной дрожи, которая началась у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, стало банальное обезвоживание.