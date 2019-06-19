В Госдуме предрекли делу MH17 судьбу доклада Мюллера

Москва, 19 июня. Совместная следственная группа (ССГ), которая выясняет причины крушения самолета Boeing-777 в Донбассе, полностью себя дискредитировала. Об этом в среду заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя новые результаты расследования.

Он подчеркнул, что следователи выдвигают обвинения на основе предположений и устаревших данных соцсетей. Среди «обвиняемых» оказались трое граждан России и один гражданин Украины, при этом все они подозреваются только на том основании, что находились в Донбассе во время крушения самолета, поэтому «может быть, наверное, очевидно» могли быть причастны к катастрофе».

Толстой сравнил уровень такого расследования со знаменитым доводом бывшего уже премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в свое время заявила, что Россия highly likely («вероятнее всего») причастна к отравлению Скрипалей. Отметим, что Лондон так и не привел ни одного доказательства, которое бы подтвердило эти обвинения. Депутат предрек делу MH17 судьбу доклада Мюллера, который привел к окончательному развалу расследования о «вмешательстве» России в американские выборы.

В конце мая Мюллер заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора и покидает Минюст. Это стало результатом провала возглавляемого им расследования о «вмешательстве» России в американские выборы, которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.

«Очередное обвинение России в стиле highly likely… Рано или поздно все это «следствие» с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора Мюллера», — пишет Толстой в Facebook.

Вице-спикер Думы также обратил внимание на то, что следователи, активно использующие соцсети в качестве доказательной базы, проигнорировали данные черных ящиков самолета, хотя с этого расследование по-хорошему должно было начинаться. Кроме того, доклад ССГ почти дословно копирует отчет Bellingcat.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие по MH17 за попытку обвинить РФ. По его словам, следователи голословно обвиняют Москву, не предоставляя никаких доказательств.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.