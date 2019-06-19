Генсек НАТО похвалил фейковое расследование по делу МН17

Брюссель, 19 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявление Совместной следственной группы (JIT) по катастрофе Boeing-777, который разбился под Донецком в 2014 году. Он назвал озвученные в Нидерландах выводы следствия «важной вехой в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости».

Ранее JIT сообщила, что к трагедии MH17 якобы причастны трое граждан России и один гражданин Украины. При этом в качестве доказательства вины данных лиц следственная группа представила устаревшие фотографии из соцсетей.

В Госдуме раскритиковали заявление Совместной следственной группы. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что предварительные итоги этого следствия не имеют официального статуса. Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по обороне Александр Шерин назвал выводы JIT «полным бредом». Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко в свою очередь отметил, что сделанные в Нидерландах заявления по делу МН17 являются фейком.

Однако Йенс Столтенберг похвалил выводы Совместной следственной группы.

«Я приветствую сегодняшнее объявление JIT о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с крушением рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран», — приводит слова генсека НАТО официальный сайт Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также раскритиковал ход расследования по крушению Boeing-777 под Донецком. По его словам, следствие по катастрофе MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, но не предоставляет при этом никаких доказательств. Выпустить ракету, подчеркнул малайзийский премьер, могли и украинские власти, имеющие подобное вооружение.

Напомним, малайзийский самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, разбился под Донецком в июле 2014 года. На борту самолета находились 298 человек. Никто из них не выжил при крушении.

Причины катастрофы расследует Совместная следственная группа во главе с Нидерландами. В мае 2018 года JIT представила доклад, в котором говорилось, что ракета, которой сбили самолет, якобы была доставлена из России.

Москва отвергла эти обвинения. Осенью 2018 года Минобороны РФ обнародовало секретные документы. По информации оборонного ведомства, ракета для ЗРК «Бук» была отправлена в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской СССР — еще в 1986 году. После этого ее не ввозили в Россию. Москва передала данные нидерландской стороне, однако следственная группа не отреагировала на них.