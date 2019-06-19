Фигурант списка Bellingcat назвал Украину виновной в провокации с MH17

Крушение в Донбассе малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом MH17, стало итогом заранее подготовленной провокации Украины. Об этом, комментируя в интервью Федеральному агентству новостей обвинения исследовательской группы Bellingcat, заявил ветеран батальона Донецкой народной республики «Восток» Александр Семенов (позывной Саныч), занимавший летом 2014 года должность одного из заместителей комбата. По мнению Bellingcat, он участвовал в координации доставки «Бука» в ДНР.

«Я буду говорить за себя и за свое подразделение, а также за [основателя батальона «Восток»] Александра Сергеевича [Ходаковского], — предупредил он. — На мой взгляд, все эти обвинения однозначно необоснованны и не имеют под собой никакой реальной почвы. Видно, что все притянуто за уши. Предполагается, что сопровождали, помогали… Вспоминаю те события, могу сказать, что это намеренная провокация со стороны Украины, которая совершила преступление, заведя самолет в зону боевых действий. Именно в эти дни ВСУ использовали серьезную авиацию, в том числе работали по Саур-Могиле. В этот день пролетало несколько гражданских самолетов. Я думаю, что это заранее подготовленная провокация».

По мнению собеседника ФАН, даже если забыть, чей это был «Бук», в этой ситуации однозначно со всех сторон вина Украины.

«Обычно зона боевых действий закрыта для пролета гражданских самолетов. Почему Украина намеренно завела в эту зону гражданский самолет?! С какой целью, если, допустим, еще и предполагала, что у ополченцев появился «Бук»? — задается риторическими вопросами Семенов. — Я думаю, что ни ДНР, ни Россия к этому не имеют отношения. Доказательств никаких нет».

Замкомбата «Востока» подчеркнул, что в данном случае мы видим очередной пример политики двойных стандартов.

«В отношении нашего подразделения это попытка свалить с больной головы на здоровую, — отметил он. — Это политика двойных стандартов — во всем винить ополчение и Россию. А еще сомнительно обвинять по каким-то телефонным переговорам, аутентичность которых не доказана! Например пранкеры Лексус и Вован от имени Турчинова целый час разговаривали с Волкером».

Напомним, 17 июля 2014 года над ДНР был сбит пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17. Находившиеся на его борту 298 человек погибли. Вскоре после этого Украина и западные страны назначили ответственными за трагедию Россию и защитников Новороссии, несмотря на множество аргументов, указывающих на то, что самолет сбили воинские формирования, подконтрольные Киеву.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Ее жертвами с обеих сторон, включая гражданских и военных, по разным оценкам, стали от 10 до 30 тысяч человек.