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ФАН-ТВ

Автомобиль протаранил женщин с детьми на остановке в Сочи. ФАН-ТВ

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Полицейские устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия в Сочи. По предварительным данным, двое легковых автомобилей столкнулись, двигаясь из «курортной столицы» в сторону поселка Лазаревское. От удара автотранспортное средство марки Нива выбросило на остановку общественного транспорта. В результате аварии одна женщина скончалась на месте, пострадали трое граждан, среди них двое несовершеннолетних. На место прибыли правоохранители и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Автор: Сергей Петров
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