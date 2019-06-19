Автомобиль протаранил женщин с детьми на остановке в Сочи. ФАН-ТВ

Полицейские устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия в Сочи. По предварительным данным, двое легковых автомобилей столкнулись, двигаясь из «курортной столицы» в сторону поселка Лазаревское. От удара автотранспортное средство марки Нива выбросило на остановку общественного транспорта. В результате аварии одна женщина скончалась на месте, пострадали трое граждан, среди них двое несовершеннолетних. На место прибыли правоохранители и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.