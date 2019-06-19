Главные новости 19 июня
Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 19 июня.
Участниками массовой драки на площади возле московской станции метрополитена «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Очевидцы рассказали подробности смертельной драки у метро «Электрозаводская» в Москве.
Мост через реку Лама обрушился в городском округе Волоколамск в Московской области. Мост вместе с грузовиком рухнул в реку Лама в Подмосковье.
В дорожно-транспортном происшествии под Вязьмой погибли два человека. Два человека погибли в аварии в Смоленской области.
Отец российской поп-исполнительницы Жанны Фриске Владимир рассказал, что дочь регулярно приходит к нему во снах. Отец Жанны Фриске рассказал о подающей ему «знаки» дочери.
Продюссер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления телеведущему Андрею Малахову. Алибасов в первый раз рассказал о своем состоянии после отравления.
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения. Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина.
Кортеж герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть. Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. В ДНР сообщили о массированном ударе ВСУ по западу Донецка.
Врач напомнила о пользе овощей и фруктов. Терапевт назвала два продукта, на которых нельзя экономить.
Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул свою «жесткость» по отношению к России и упрекнул демократов в лицемерии. Трамп заявил о своей «жесткости к России» и «лицемерии демократов».