Медведев прокомментировал заявление Кудрина о бедности в стране

Москва, 19 июня. Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует не общих рассуждений, а серьезной работы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так глава правительства прокомментировал заявление руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о возможности «социального взрыва» в стране, которое он сделал в эфире программы «Познер» на Первом канале. Медведев отметил, что в данном вопросе нет легких решений, задача требует консолидированной работы.

«Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своих компетенций. А не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — подчеркнул премьер на совещании о достижении национальных целей развития страны.

По словам Медведева, данные цели задают основные параметры развития России и касаются направлений, наиболее важных для людей и экономики. Вопрос борьбы с бедностью он назвал очень важным и резонансным.

Напомним, Кудрин на Первом канале заявил, что за последние несколько лет уровень жизни россиян снизился. По его словам, сейчас около 12,5 миллиона человек в стране находятся за чертой бедности. Глава Счетной палаты назвал данную ситуацию «позором».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с позицией главы Счетной палаты. Официальный представитель российского лидера добавил, что доходы части граждан РФ снизились из-за процессов, которые происходят в экономике, однако преувеличивать эту проблему неверно. Песков напомнил, что на борьбу с этой проблемой направлен и ряд национальных проектов.