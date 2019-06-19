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Ансамбль Росгвардии выступает в Крыму с благотворительным туром

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Ансамбль Росгвардии выступает в Крыму с благотворительным туром

Москва, 19 июня. Академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии РФ организовал несколько концертов в Крыму в рамках благотворительного тура «Моя Россия».

В состав ансамбля входят мужской и детский хоры, оркестр и танцевальная группа. За две недели коллектив выступит в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Судаке, Керчи, Евпатории и других крымских городах. Завершится тур выступлением в Белогорске 23 июня.

«В рамках концертной программы военные артисты Росгвардии исполнят всем известные военные шлягеры и новые музыкальные произведения. Нестареющий народный хит «Катюша» прозвучит в исполнении руководителя ансамбля Росгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова в марте триумфально выступил в столице Турции. В программе выступления были как известные русские песни, так и специально подготовленные номера на турецком языке. Со сцены прозвучали «Смуглянка», «Священная война», «Калинка», а также гимн Турецкой Республики, османский марш янычар и другие композиции.

 

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Автор: Антон Соколов
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