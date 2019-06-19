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Путин провел совещание по подготовке прямой линии

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Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Москва, 19 июня. Президент России провел совещание по подготовке специальной телепрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным». 

Аналогичное совещание прошло 18 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.

На мероприятии по подготовке к прямой линии с Путиным присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

«Глава государства несколько дней перед «Прямой линией» традиционно посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, письменных вопросов граждан», — подчеркивается на сайте Кремля.

Также в сообщении отмечается, что к настоящему моменту зарегистрировано более миллиона обращений к президенту РФ.

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил динамику поступлений вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным. По словам Песков, интерес россиян к предстоящему событию по-прежнему огромен.

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в этом году в 17-й раз. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Также Федеральное агентство новостей запустит текстовую онлайн-трансляцию. Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется ровно в 12.00 по московскому времени в 20 июня.

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Автор: Ксения Пудовкина
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