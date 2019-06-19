Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Минск, 19 июня. Киев не реализовал возможности по урегулированию ситуации в Донбассе, которые появились после проведения президентских выборов на Украине. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам переговоров в Минске.

Он обвинил Киев в срыве разведения сил в Донбассе на минувшей неделе.

«На прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на заседании контактной группы», — цитирует слова Бориса Грызлова РИА Новости.

Он отметил, что вместо этого произошло резкое усиление активности украинской армии в Донбассе. Полпред РФ в контактной группе по Украине подчеркнул: это совсем не то, за что голосовало большинство украинских избирателей, и не то, что может способствовать установлению мира в стране.

«У Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву», — отметил Борис Грызлов.

По его словам, чтобы ситуация в Донбассе стала меняться в лучшую сторону, необходимо развивать прямой диалог между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском — с другой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам своего визита во Францию заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на этот шаг украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По информации ООН, жертвами военной операции стали не менее 10 тысяч человек.