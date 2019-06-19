Дело Голунова спровоцировало проверки полицейских по всей стране. ФАН-ТВ 

Жительница Петербурга больше года борется за освобождение своего супруга из тюрьмы, куда он попал благодаря слаженным действиям оборотней в погонах.

Дана Исакова — мать-одиночка. На ее плечах двое маленьких детей, работа, хозяйство и юриспруденция: в свободное время женщина пытается вытащить мужа из лап системы. Муж Александр осужден по ставшей уже «народной» 228 статье УК РФ «хранение наркотических веществ». Правда, сперва его пытались привлечь совсем за иное преступление.

«11 апреля 2018 года мужа пытались задержать за украденный велосипед, которого он не крал. Его избили сотрудники 17 отдела полиции прямо в отделе, заставляли признать вину. Как оказалось, маленького ребенка (5 лет) закрыли одного в квартире, когда мужа увезли, ребенок здесь открыл газ и чуть им не задохнулся. Естественно были мои возражения к оперативникам, негодования. На что мне сотрудники полиции ответили, что если вы распространитесь о данной истории, то что-нибудь у вас в кармане найдем», — рассказывает Дана Исаева, жена осужденного.

История одиночества Даны началась в апреле 2018, когда в одной из квартир ее дома пропал велосипед. Сотрудники полиции, сняв отпечатки пальцев с перил, уверенно направились в квартиру Даны: ее муж Александр ранее был судим за грабеж, и оперативники прекрасно об этом знали. Отпечатки на перилах в собственном подъезде полицейские посчитали весомой уликой, но следствие и суд расценили иначе, и Александра отпустили. Из-за истории с газом о мелкой краже велосипеда узнали далеко за пределами 17-го отдела полиции. По мнению Даны, именно поэтому спустя пару месяцев уже знакомые оперативники вновь появились на их пороге. Александра задержали, в кармане нашли пакетик с тремя граммами амфетамина.

«Когда он находился в комнате для административно-задержанных, когда его били, ему сказали, нечего было обращаться в СМИ. Тебя предупреждали, твою жену тоже. Если сейчас то, что найдут у тебя в кармане, ты не признаешь, что будет твоим, то в семье начнутся большие неприятности. Позже, когда его вели на второй этаж по лестнице, там нет ни одной камеры наблюдения. Дима Соколов подбросил мужу прямо в наружный карман куртки пакетик с наркотическим веществом», — продолжает Дана.

«Почему сотрудники правоохранительных органов фальсифицируют подброс наркотиков. Для того, чтобы склонить лицо, чтобы он участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях на добровольной основе. Во всех преступлениях, связанных со сбытом, во всех уголовных делах, всегда участвует закупщик, которым является подставное лицо. Это первая причина для чего. Ну, а как иначе. К сожалению, правоохранители, может, разучились работать, и только таким путем они могут находить», — считает Павел Ботин, адвокат.

«За пару дней до того, как это все произошло, якобы его попросили так написать оперативники, что якобы, он купил данный пакетик у Максима Бегунова. И попросил, чтобы произвели в качестве него закупку», — говорит Дана Исаева.

За сделку Александра отпустили под подписку, пообещав, что он отделается условным сроком. Однако в день суда Александра не оказалось в зале заседаний, ему «забыли» прислать повестку. Так отец двоих детей оказался в «Крестах». В то время оборотни и сами оказались под следствием: 11 июня следователи задержали троих сотрудников из 17-го отдела по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Доблестные стражи порядка пошли по проторенной дорожке.

«1 ноября 2018 года полицейские, находясь в указанном отделе полиции, сообщили местному жителю ложную информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела, а также о том, что за денежное вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей они смогут способствовать не привлечению последнего к уголовной ответственности. При этом один из полицейских угрожал потерпевшему применением физического насилия, а также нанес несколько ударов в область его головы», — говорит Сергей Капитонов, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ.

«При таких обстоятельствах можно уже работать, есть основа. Имеется возможность привлечения этих же сотрудников к уголовной ответственности за предыдущее, именно за предыдущее», — считает Павел Ботин, адвокат.

228 статья Уголовного Кодекса «незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков» стала самой распространенной для фабрикации уголовных дел. Один из наиболее ярких и громких примеров — дело Ивана Голунова, прогремевшее на всю страну.

Оперативники якобы нашли у журналиста «Медузы» 4 грамма запрещенного вещества при себе и еще 5 граммов дома. Но уже спустя пять дней все обвинения с Ивана сняли, дело закрыли. И начали новое, фигурантами которого стали сами полицейские. Свои погоны уже потеряли два генерала, и это только начало.

«Это мера нечистоплотно используется фактически регулярно против журналистов, которые занимаются расследованиями, с тем, чтобы нейтрализовать человека, арестовать, вывести из профессиональной деятельности и дальше пусть доказывает, что он не верблюд. Часто строятся эти дела на лживых показаниях, подставных свидетелях, подбрасывании наркотических веществ», — говорит Александр Брод, член совета при президенте по правам человека.

Дана полгода собирала доказательства: у нее в арсенале аудиозаписи разговоров с полицейскими, справка, что задержание мужа было незаконным. Есть и свидетели. Правда, опрашивать их, по словам Даны, следователи не торопятся. В ближайшее время, женщина планирует обратиться в прокуратуру с тем, чтобы дело Александра пересмотрели в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.