Следственную группу по MH17 поставил в тупик неудобный вопрос из России

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года. Об этом было сообщено на прошедшей пресс-конференции Объединенной следственной группы (Joint investigation team, JIT) по сбитому лайнеру, которая прошла 19 июня.

На этой пресс-конференции был представлен и официальный «список подозреваемых», включивший трех россиян и одного гражданина Украины. Впрочем, никаких внятных доказательств, которые показали бы связь указанных лиц с катастрофой рейса MH17, так и не было предъявлено. Представители JIT ограничились публикацией нескольких невнятных телефонных перехватов, никак не связанных с фактом крушения лайнера.

В то же время прямой вопрос российской журналистки об украинском номере ракеты, обнаруженной самим JIT, и об отсутствии отметок о ее пуске из района Снежного на российских радарах поставил докладчиков из JIT в тупик.

Призрачные связи

Большая часть пресс-конференции была посвящена «преступной группе» из четырех человек: докладчики из JIT демонстрировали прессе данные телефонных перехватов, полученные, скорее всего, через украинскую СБУ, которая имела летом 2014 года доступ к телефонной сети Донбасса.

Впрочем, ничего определенного из этих переговоров показать не удалось. В большинстве из них обсуждения велись без упоминания имен и мест расположения говоривших — либо с использованием известных только им кодовых наименований оборудования. Например, в первом из перехваченных телефонных переговоров перевозимый объект (?) именуется… «красавицей». Неужели это было сказано о «Буке»?

Один из опубликованных разговоров, который упомянутый следствием в качестве одного из обвиняемых Игорь Гиркин якобы вел с помощником премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, и вовсе был записан 8 июня 2014 года, то есть более чем за месяц до катастрофы МН17! Но даже в столь давнем перехвате следователям JIT удалось расслышать лишь общую просьбу о помощи оружием, которую Стрелков пытался передать через крымские власти, — но никак не запрос на перемещение какого-то конкретного «Бука» с территории Российской Федерации.

Столь же условно привязана к событиям 17 июля 2014 года и совместная пресс-конференция Гиркина и тогдашнего премьер-министра ДНР Александра Бородая, которая прошла 10 июня того же года и на которой также упоминались надежды на «помощь России в адрес ДНР».

Интересно и то, что посвятив Бородаю часть обвинительных комментариев, следователи JIT в итоге даже не удосужились включить его в список «подозреваемых». Впрочем, и по указанной выше четверке связь с «Буком» оказалась настолько призрачной, что последовавшие от журналиста вопросы по доказательной базе застали следователей врасплох.

«Веселые картинки»

В качестве доказательств того, что Россия якобы передала на территорию мятежных республик комплекс «Бук» и, более того, использовала это оружие для сознательного выстрела по малайзийскому Boeing, на прошедшей пресс-конференции не было предоставлено ровным счетом ничего. Этот показательный для пятилетнего расследования факт его участники пытались замаскировать различными смешными подробностями, никак не тянущими на «доказательства».

Например, публике были представлены «веселые картинки» быта солдат и офицеров 53-й российской бригады. При этом следователи JIT были вынуждены признать, что все фотографии сделаны… в самой России (!). Следствие созналось и в том, что у него нет никаких доказательств, что кто-либо из запечатленных на фотках людей находился на территории ДНР и ЛНР 17 июля 2014 года.

Зато на сайте расследования спустя пять лет все так же висят призывы к возможным «свидетелям» гибели лайнера — поскорее обратиться к следственной группе и сообщить важные подробности о «российских военных», если таковые у кого-либо имеются.

При этом давно и явно прослеживаемый украинский след в событиях 17 июля 2014 года был снова проигнорирован следствием. В частности, вопрос российской журналистки о том, приняла ли JIT во внимание информацию об украинском номере предоставленной в качестве «оружия поражения» ракеты и об анализе данных российских радаров, которые не засекли пуск ракеты из района Снежного, был оставлен без ответа.

После продолжительной паузы, во время которой докладчики решали, кто же будет отвечать на этот элементарный вопрос, представители JIT постарались максимально дезавуировать поднятую россиянкой тему. Они заявили, что «у их экспертов есть другое мнение» — отличное от того, которое было представлено специалистами из России.

На прямой же вопрос, какова квалификация указанных «экспертов» и в чем заключаются их «расхождения» с данными российской стороны, внятного ответа так и не последовало.

Проговорка про «иное мнение» многое проясняет. По сути, мы вновь имеем дело с набившей оскомину риторикой «хайли-лайкли», когда чье-то голословное суждение выдается за всесторонне подкрепленное доказательство.

В то же время данные радаров, на которых нет отметок запуска, и номер ракеты, который показывает, что она находилась в распоряжении Украины, имеют самодостаточную доказательную ценность, не нуждающуюся в каких-либо комментариях экспертов.

Двуличная позиция JIT не находит поддержки даже в самих Нидерландах. В частности, лидер второй по популярности голландской партии «Форум за демократию» Терри Баудет на майских дебатах прямо высказал свои сомнения по поводу огульного обвинений в адрес России и одновременно поднял вопрос о независимости JIT.

Как же так, возмутился Баудет, потенциальный виновник катастрофы Украина включена в следственную команду, в то время как Россия, которую постоянно считают виновной без каких-либо доказательств, даже не допущена к материалам следствия и не приглашена в следственную группу?!

Судя по всему, после сегодняшнего фарса JIT, с его шельмованием России, фейковыми «доказательствами» и циничным уходом от вопроса по материальным уликам, всеобщие сомнения в беспристрастности антироссийского «следствия» лишь укрепятся.