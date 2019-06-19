МИД РФ назвал голословными обвинения следственной группы по крушению MH17

Москва, 19 июня. Заявления совместной следственной группы (ССГ) о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing-777 являются всего лишь голословными обвинениями. Об этом заявили в МИД РФ, комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Как отметили дипломаты, цель международной группы экспертов — дискредитация России в глазах мирового сообщества. При этом ССГ, как отметили в МИД РФ, в очередной раз не представила никаких конкретных доказательств в подкрепление своих неправомерных заявлений.

В том числе представители ССГ заявили, что Россия якобы отказывается от полноценного сотрудничества по данному расследованию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии была готова оказать содействие следствию, однако все предложения со стороны РФ игнорировались совместной следственной группой. При том, что Украину назвали полноправным членом ССГ.

«Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса», — говорится в сообщении МИД РФ.

Тем не менее, отметили в ведомстве, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию для установления истинной причины катастрофы.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обращал внимание на то, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.