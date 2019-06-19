Россия сформировала свою делегацию в ПАСЕ

Москва, 19 июня. Россия сформировала свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Часть делегации от Совета Федерации будет возглавлять первый заместитель главы международного комитета, бывший посол России в США Сергей Кисляк. В нее также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Как передает РИА Новости, Госдуму будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также парламентарии Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев напомнил, что Россия на протяжении четырех лет отказывалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных ранее ограничений.

«Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер (бельгийский парламентарий Петра де Суттер. — Прим. ред.), она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ», — сказал Косачев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ. Он подчеркнул, что делегация РФ не должна быть лишена каких-либо полномочий.

Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 19 июня заявил, что на сессии Парламентской ассамблеи СЕ может быть найдено решение по восстановлению российской делегации в правах. Кассис добавил, что убежден в необходимости полноправного участия делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, отношения России и Совета Европы усложнились в 2014–2015 годах. Российскую делегацию лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Российская сторона заявила о невозможности работы в таких условиях и перестала участвовать в заседаниях. В конце июня 2017 года Москва приостановила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации РФ не восстановят. В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям организации.