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Туристический самолет разбился в Бельгии

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Туристический самолет разбился в Бельгии

Брюссель, 19 июня. Небольшой туристический самолет потерпел крушение в Бельгии. Инцидент произошел на трассе E40 между Брюсселем и Льежем. В результате происшествия два человека получили легкие ранения.

Как уточняет местный телеканал RTBF, самолет вылетел из города Ланден в 14.00 по местному времени, однако уже через 400 метров упал на землю. Бельгийские диспетчеры говорят, что с воздушным судном была потеряна связь. Что стало причиной аварии — неизвестно.

Ранее сообщалось, что самолет, в котором летел певец Филипп Киркоров, лишь со второго раза смог приземлиться в аэропорту «Домодедово». На кадрах ролика, который артист опубликовал в соцсетях, видно, как лайнер довольно жестко касается взлетно-посадочной полосы, после чего вновь начинает набирать высоту, чтобы зайти на второй круг. При этом в момент удара можно услышать испуганный женский крик.

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Автор: Антон Соколов
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