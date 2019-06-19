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В Госдуме объяснили, почему не прошел законопроект Жириновского

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В Госдуме объяснили, почему законопроект Жириновского о русских не прошел

Предложенный Владимиром Жириновским законопроект партии ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения противоречит конституционным нормам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы РФ Эрнест Валеев, комментируя инцидент на пленарном заседании 19 июня, когда лидер ЛДПР в знак протеста покинул зал из-за отказа парламентариев принять законопроект.

Проект документа, внесенного на рассмотрение в Госдуму, предполагал возможность упрощенного предоставления гражданства РФ для всех, у кого в свидетельстве о рождении национальность хотя бы одного из родителей обозначена как русский. Авторы проекта предлагали освободить их от требований непрерывного проживания в России в течение пяти лет, а также от подтверждения источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание русского языка.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев рассказал ФАН, что был в числе тех, кто не стал поддерживать законопроект, воздержавшись от голосования. 

«Этот проект многие моменты не учитывает. Основной момент в том, что это противоречит Конституции РФ, нельзя по национальному признаку кому-то давать преимущество», — пояснил парламентарий. 

В Госдуме объяснили, почему законопроект Жириновского о русских не прошел

Он добавил, что подобный законопроект мог рассматриваться, если бы он касался не только представителей русской национальности. 

«У нас много других национальностей, которые в таком же положении, у нас страна многонациональная. Нужно тогда делать закон в отношении всех, не только в отношении русских».

Кроме того, депутат отметил, что в повестке сегодняшнего заседания значился другой вопрос — о предоставлении гражданства в упрощенном порядке тем лицам, которые уже получали российские паспорта до 2010 года. 

После отказа большинства депутатов поддержать внесенный ЛДПР законопроект на пленарном заседании Госдумы 19 июня Владимир Жириновский заявил о том, что покидает зал заседаний в качестве протеста.  

«Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — сказал он. 

Уже направляясь к выходу, лидер ЛДПР еще раз обратился к коллегам.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути».

В Госдуме объяснили, почему законопроект Жириновского о русских не прошел

Свой эмоциональный жест лидер фракции ЛДПР также пояснил в Telegram-канале, отметив, что подобные законы уже действуют в Германии, Польше, Израиле. Поведение своих коллег Жириновский назвал кощунством. Он провел аналогии с политикой Владимира Ленина и Бориса Ельцина в отношении русских.

«Если бы этот саботаж не продолжался 30 лет, население России давно бы перевалило за 160-170 миллионов. Из-за отказа Госдумы принять закон в поддержку русских я покинул зал заседаний парламента», — заключил депутат.

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Автор: Анна Клименко
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