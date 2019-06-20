Сирийская армия обнаружила минометы боевиков на востоке Дейр-эз-Зора

Дамаск, 20 июня. В ходе осмотра освобожденных от боевиков территорий компетентные органы и подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили склады боеприпасов и взрывоопасных материалов, расположенных в южных деревнях Аль-Ригга и на востоке Дейр-эз-Зора. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как сообщил полевой источник, инженерные подразделения обнаружили нескольких подземных помещений, оборудованных для хранения минометов. Их количество составило около 12 тысяч. Минометы различных размеров были переданы правоохранительным органам, большая часть из них будет использована для извлечения оставшихся снарядов в городе Зур-Шомр, расположенном в окрестностях освобожденного района южной Ракки.

Компетентные органы также обнаружили склад с минометными снарядами и взрывоопасными материалами, которые были готовы к мобилизации внутри самодельных снарядов.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на месте событий:

Стоит отметить, что инженерные подразделения сирийской правительственной армии практически ежедневно обнаруживают боеприпасы и оружие, принадлежащее террористическим группировкам. Как правило, их находят во время осмотра освобожденных регионов.

Ранее сообщалось, что сирийские органы безопасности обнаружили большое количество взрывчатых веществ в районе Вади-Бахиран в деревне Бейт-Джин, расположенной в юго-западной части сирийской провинции Дамаск.

По предварительным оценкам, сирийским военным удалось найти тонны взрывчатых веществ, а также десятки СВУ. Все они предназначались для подрыва невинных мирных жителей.