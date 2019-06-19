Часть вопросов к прямой линии с Путиным начали решать еще до эфира

Москва, 19 июня. Региональные власти начали реагировать на вопросы к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным еще до начала эфира, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно», — заявил Песков в эфире Первого канала.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин традиционно посвящает несколько дней перед прямой линией подготовке. Президент РФ изучает массив информации, который ему готовят профильные ведомства. Кроме того, Путин лично просматривает видеообращения и письменные вопросы. Подготовка продолжается до последней минуты перед прямой линией, подчеркнул Песков.

Прямая линия с президентом России пройдет 20 июня в 17-й раз. Эфир начнется в 12.00 по московскому времени. Впервые общение с россиянами в таком формате состоялось в 2001 году. Обычно в ходе прямой линии поднимаются как общие вопросы, касающиеся преимущественно экономики и социальной сферы, так и частные проблемы отдельных россиян. Трансляцию предстоящей прямой линии с Путиным будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей будет вести прямую текстовую трансляцию.

Ранее Песков отметил, что интерес россиян к прямой линии по-прежнему огромен. По данным на 09.00 19 июня, россияне направили к прямой линии с Путиным более 1 млн вопросов. Прием вопросов начался с 08.00 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.