Полиция Петербурга поймала эксгибициониста благодаря его жертве

Санкт-Петербург, 19 июня. Полиция смогла установить личность эксгибициониста, подозреваемого в серии развращений детей в Санкт-Петербурге, благодаря одной из его жертв.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на днях родители трех девочек обратились в полицию и сообщили о том, что до их дочерей домогался мужчина. Как рассказали дети, незнакомец поджидал их во дворах Калининского района возле школы на улице Ушинского. Девочкам удалось убежать, а мужчина, по всей видимости, отправился на поиски новых жертв.

Пока эксгибиционист «прогуливался» по району, 11-летней девочке, которая присутствовала при произошедшем инциденте, удалось сделать несколько снимков как самого мужчины, так и машины, на которой он приехал. Именно эти фотографии и помогли сотрудникам правоохранительных органов установить личность злоумышленника и задержать его.

Полиция по данным регистрационного знака выяснила адрес, по которому проживает 49-летний мужчина, а также установила, что это далеко не первый случай его домогательств до детей в окрестностях той же школы. Оказалось, что извращенца уже судили за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники уголовного розыска задержали петербуржца 18 июня. Главное следственное управление СК РФ по Северной столице возбудило несколько уголовных дел по статьям «развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера»

Эксгибиционисту предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.