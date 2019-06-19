Дибров рассказал о жизни с молодой женой

Москва, 19 июня. Известный российский шоумен Дмитрий Дибров уверен, что любовь — вовсе на самое важное в браке. По его словам, гораздо важнее — научиться избегать конфликтов в семье.

«В семье чуть ли не основная тема — совсем не любовь. Потому что для этой цели есть роман, есть прекрасный арсенал: путешествия, шампанское, свечи. Самое страшное и самое важное — это семейная конфликтология. Любовь — это торт, десерт. Брак — это хлеб и мясо», — пояснил Дибров изданию Teleprogramma.

Шоумен добавил, что с его женой Полиной у него никогда не возникает конфликтов из-за разницы в возрасте. Напомним, что Полина стала четвертой женой Диброва. Пара поженилась 28 марта 2009 года.

Впрочем, себя известный продюсер к пожилым людям относить не торопиться. Он признает, что довольно молодо выглядит для своих лет и объясняет это особой породой донских казаков. По словам Диброва, он является результатом естественной «селекции казачьей истории».