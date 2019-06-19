Свыше миллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Москва, 19 июня. Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

По состоянию на 18 июня на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1,18 миллиона вопросов.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Мероприятие будет проходить в Гостином дворе. Прямая линия начнется в 12.00 мск и будет транслироваться в эфире телеканалов Первый, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Очередная прямая линия с президентом РФ станет 17-й по счету. Первый эфир состоялся в декабре 2001 года, он длился почти 2,5 часа. Последующие прямые линии длились от трех до четырех часов. Прошлогодняя прямая линия длилась почти 4,5 часа, за это время президент ответил на 73 вопроса.