Шойгу рассказал, когда будет готов комплекс «Панцирь-СМ»

Москва, 19 июня. Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ», согласно планам, будет завершено в 2021 году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

В среду глава ведомства принял участие в коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа. По его словам, комплекс будет готов уже в ближайшие годы.

«В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения «Панцирь-СМ», — сообщил министр.

Он также добавил, что в текущем году была завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-СМ» является глубоко модернизированной версией «Панцирь-С». Разработка модификации комплекса завершилась в 2016 году. За счет применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания, дальность поражения целей ЗРПК увеличена до 40 километров.

Ранее Шойгу рассказал, что бомбардировщики ВКС России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 метров.

Министр также сообщил, что российская армия получит гиперзвуковое и лазерное оружие. По его словам, первые образцы подобного оружия уже поставлены на боевое дежурство. По его словам, с 2013 года оснащенность российской армии инновационным вооружением возросла в 3,8 раза. К началу 2019 года этот показатель составил 64%.