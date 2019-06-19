ЦСКА приобрел у английского «Эвертона» хорвата Влашича

Москва, 19 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА выкупил у английской команды «Эвертон» Николу Влашича сроком на пять лет. Сумма трансфера не раскрывается, однако британские СМИ утверждают, что хортватский полузащитник обошелся армейцам в 15,6 млн евро.

Отметим, что Влашич уже имеет опыт сотрудничества с ЦСКА. Он выступал за красно-синих в сезоне 2018/19 на правах аренды.

«С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. В прошедшем сезоне Никола принял участие в 31 матче красно-синих и забил восемь голов, в том числе — победный в ворота «Реала» в «Лужниках», — цитирует ЦСКА телеканал RT.

21-летний футболист прежде выступал за хорватский «Хайдук» (Сплит) и английский «Эвертон». С 2012 года регулярно играет в составе сборной Хорватии.

Отметим, что о возможном переходе Влашича в ЦСКА ранее сообщил источник Федерального агентства новостей. По его словам, один из наиболее важных для английской стороны вопросов — процент с последующей продажи футболиста или опция обратного выкупа. На счету хорвата 31 матч, восемь голов и семь результативных передач.