Москва перейдет на раздельный сбор мусора к 2020 году. ФАН-ТВ

Руководитель Департамента ЖКХ Александр Соловьев в Правительстве Москвы рассказал о переходе на раздельный сбор мусора. Первый этап реализации новой программы утилизации начнется уже 1 января.

Накануне президиум Правительства Москвы вынес решение о досрочном переходе на новую систему утилизации. Ранее согласно принятому закону Москва, Санкт-Петербург и Севастополь должны были начать собирать мусор по-новому с 2022 года. Однако в столице первый этап новой программы начнется уже 1 января. Здесь установят новые баки: серые — для всех видов отходов, синие — для вторичного сырья. К последнему относят стекло, картон, бумагу, пластик и металлы.

«Мы приняли решение, чтобы в рамках этой серьезной программы и переход города, жилого фонда, объектов соцсферы и ритейла начать, прежде всего, с выделения полезных компонентов в отдельную емкость», — уточняет руководитель Департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев.

Вторичное сырье будут отправлять на сортировочные станции. Такой процесс позволит увеличить долю повторного использования полезного мусора и сокращения доли захоронения.