Депутат ЛДПР объяснил, почему Жириновский покинул заседание Думы

Отказ парламента поддержать инициативу ЛДПР вызвал бурю возмущения у бессменного лидера фракции либерал-демократов Владимира Жириновского. Из-за того, что Государственная дума не приняла законопроект об упрощенном порядке получения российского гражданства для русских, РФ каждый день теряет людей, которые могли бы переселиться.

С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил депутат Государственной думы Василий Власов. По его словам, Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний еще и потому, что законопроект о предоставлении гражданства РФ русским уже давно ждал своего рассмотрения Госдумой.

«Мы в конце 2016 года вносили этот законопроект, — вспоминает Власов. — И только благодаря личному вмешательству Жириновского этот вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании».

Однако он получил отрицательный отзыв правительства.

«Насколько я понимаю, парламентское большинство ориентируется на позицию правительства. А его позиция была «к отклонению», хотя все прекрасно понимают актуальность этой проблематики», — пояснил собеседник ФАН.

Как следствие, вполне вероятно, что вопрос о предоставлении российского гражданства русским, проживающим за рубежом, будет поднят уже завтра на прямой линии с президентом РФ.

«Уверен, кто-нибудь задаст этот вопрос, — выразил надежду депутат. — Принятие этого законопроекта позволило бы русским быстрее получать гражданство РФ».

Как добавил Василий Власов, определенные меры по упрощению предоставления российского гражданства осуществляются в отношении жителей Донбасса, но с остальными регионами и странами «это не особенно продвигается». В результате тему, поднятую ЛДПР, могут «украсть» другие политические акторы.

«Я уверен, запишите мой комментарий и поставьте дату, в ближайшее время абсолютно такой же законопроект будет внесен правительством или партией большинства», — предположил собеседник ФАН.

Подобные политические игры не должны затрагивать судьбы русских, проживающих по всему миру.

«Мы запаздываем и теряем людей, которые могли бы приехать в Россию, получить российское гражданство, работать и помогать стране. Сегодня эти люди не могут вернуться на родину», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Государственной думы. Так он выразил протест против отклонения инициативы его фракции об упрощенном порядке получения гражданства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся детьми русских по национальности.