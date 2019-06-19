Копенгаген, 19 июня. Дания при оценке маршрута газопровода «Северный поток — 2» исходит из параметров экологии и безопасности. Об этом заявил глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Ранее член правления «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что возможная задержка Данией реализации проекта может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать. Дания отреагировала на это сообщение.

Туре Фальбе-Хансен отметил, что Копенгаген считает юго-восточный маршрут газопровода наиболее приемлемым.

«Согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности. Других комментариев относительно заявлений «Газпрома» у DEA нет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект по строительству двух ниток трубопровода из России по дну Балтийского моря в Германию. Строительство планируют завершить к 2020 году. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Оператор проекта — компания Nord Stream 2 — не получила разрешение на строительство газопровода только от Дании. В третьей заявке, поданной компанией в апреле по требованию датской стороны, содержатся два альтернативных маршрута трубопровода.

В «Газпроме» сообщали, что сейчас реализация проекта идет по графику. Трубопровод построен уже на 58,7%.