Украинки запустили флешмоб в ответ на слова Зеленского о туристическом бренде

Киев, 19 июня. Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в сексизме из-за слов о красивых женщинах как о туристическом бренде. Украинки запустили флешмоб «Я тебе не бренд» в социальных сетях.

Украинский президент ранее назвал красивых украинок туристическим брендом страны наравне с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, сообщает РИА Новости.

«Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается наши брендом», — заявил Зеленский в ходе визита в Париж.

Граждан Украины удивило такое сравнение Зеленского, приравнявшего женщин к другим достопримечательностям. Пользователи сети стали публиковать записи с хештегами «Я не бренд», «Я не туристический бренд» и «Сам ты туристический бренд». Возмущение словами Зеленского высказали как мужчины, так и женщины. Последние потребовали от главы государства публичных извинений.

«Как можно уважать человека, у которого вообще язык поворачивается назвать так прекрасных, умных, сильных украинок. Стыдно должно быть перед половиной Украины, стыдно», — отметила пользователь @Sofi_Latash.

Другие же пользователи удивились, куда смотрит советница президента Украины по вопросам гендерного равенства. Украинцы заявили, что все говорят о гендерном равенстве на Украине, но на практике его нет. По словам главы правления Центра информации по правам человека Татьяны Печончик, «президенты меняются, сексизм остается», сообщает «Газета.ру».

«Зеленский решил провести ребрендинг украинских женщин», — отметил пользователь Серафим.

Поддержала обвинения в адрес Зеленского и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она назвала заявление Зеленского о женщинах, туризме и бренде «непристойными и отвратительными сексизмом и примитивизмом». Геращенко также потребовала официального комментария от Зеленского и его советницы по гендерным вопросам.

Ранее стало известно, что половина жителей Украины одобряет деятельность президента страны. При этом 40% участников опроса не смогли сформулировать свое отношение к главе украинского государства, 14% респондентов выразили недовольство деятельностью Зеленского.