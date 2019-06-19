Тарифная революция позволит Петербургу сэкономить 1,5 млрд рублей

Власти Петербурга нашли способ сэкономить 1,5 миллиарда рублей, снизив тарифы на горячую воду и тепловую энергию. Добавим, что с 1 июля в целом тарифы на коммунальные ресурсы вырастут лишь на 0,4%, в то время как постановление правительства России позволяет повышать их на 4,3%.

Наиболее значительное снижение коснется тарифов на тепловую энергию, ведь плата за горячее водоснабжение и отопление является самой существенной. Принято решение снизить тарифы на 0,6% по сравнению с действующими тарифами, а также на 3,7% с тарифами, которые были запланированы на второе полугодие 2019. Первоначально предполагалось, что они вырастут на 3,3%.

Председатель общественной организации Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация профсоюзов» Владимир Дербин приветствовал данное решение городских властей. Он подчеркнул, что бизнесмены так или иначе вынуждены считаться с тарифной политикой. Также эксперт заметил, что стоимость коммунальных ресурсов для бизнеса и для физических лиц отличается. Дербин как представитель профсоюзной организации вынужден вести переговоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы предприниматели могли нормально заниматься своей деятельностью и получать прибыль.

«Тарифы всегда играли и играют огромную роль в экономике любого региона, как для реального сектора экономики, так и для граждан, проживающих в Петербурге. Я представляю профсоюзы: мы ежегодно ведем переговоры по документам, двусторонним соглашениям, на следующий год. Роль тарифов является одной из главных, после заработной платы. Ситуация в последнее время действительно была непростая: тарифы росли быстрее, чем заработная плата», — отмечает эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его словам, руководство города признало необоснованный рост тарифов еще в прошлом году, но только после того, когда этим вопросом занялись профсоюзы; в предпринимательском сообществе имело место очень большое напряжение из-за цен на воду. Частично его удалось снизить, но уровень недовольства и обеспокоенности продолжал оставаться очень высоким. Кардинально проблему удалось решить только Александру Беглову и его команде.

«В прошлом году новая администрация начала свою работу именно с монополистов, и в результате был сделан вывод, что возможно снизить тарифную планку», — рассуждает специалист.

Эксперт отметил, что от снижения стоимости ресурсов выиграло прежде всего предпринимательское сообщество.