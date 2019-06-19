Тарифная революция позволит Петербургу сэкономить 1,5 млрд рублей
Власти Петербурга нашли способ сэкономить 1,5 миллиарда рублей, снизив тарифы на горячую воду и тепловую энергию. Добавим, что с 1 июля в целом тарифы на коммунальные ресурсы вырастут лишь на 0,4%, в то время как постановление правительства России позволяет повышать их на 4,3%.
Наиболее значительное снижение коснется тарифов на тепловую энергию, ведь плата за горячее водоснабжение и отопление является самой существенной. Принято решение снизить тарифы на 0,6% по сравнению с действующими тарифами, а также на 3,7% с тарифами, которые были запланированы на второе полугодие 2019. Первоначально предполагалось, что они вырастут на 3,3%.
Председатель общественной организации Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация профсоюзов» Владимир Дербин приветствовал данное решение городских властей. Он подчеркнул, что бизнесмены так или иначе вынуждены считаться с тарифной политикой. Также эксперт заметил, что стоимость коммунальных ресурсов для бизнеса и для физических лиц отличается. Дербин как представитель профсоюзной организации вынужден вести переговоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы предприниматели могли нормально заниматься своей деятельностью и получать прибыль.
«Тарифы всегда играли и играют огромную роль в экономике любого региона, как для реального сектора экономики, так и для граждан, проживающих в Петербурге. Я представляю профсоюзы: мы ежегодно ведем переговоры по документам, двусторонним соглашениям, на следующий год. Роль тарифов является одной из главных, после заработной платы. Ситуация в последнее время действительно была непростая: тарифы росли быстрее, чем заработная плата», — отмечает эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.
По его словам, руководство города признало необоснованный рост тарифов еще в прошлом году, но только после того, когда этим вопросом занялись профсоюзы; в предпринимательском сообществе имело место очень большое напряжение из-за цен на воду. Частично его удалось снизить, но уровень недовольства и обеспокоенности продолжал оставаться очень высоким. Кардинально проблему удалось решить только Александру Беглову и его команде.
«В прошлом году новая администрация начала свою работу именно с монополистов, и в результате был сделан вывод, что возможно снизить тарифную планку», — рассуждает специалист.
Эксперт отметил, что от снижения стоимости ресурсов выиграло прежде всего предпринимательское сообщество.
«Врио губернатора Александр Дмитриевич Беглов смог сделать так, чтобы малый бизнес имел возможность не повышать расходы на коммунальные ресурсы. Более того, на отопление и горячую воду они будут даже снижены», — подытожил Владимир Дербин.