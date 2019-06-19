Основатель батальона «Восток» прокомментировал обвинения в причастности к катастрофе MH17

Итоги «расследования» исследовательской группы Bellingcat демонстрируют непрофессионализм и являются политическим заказом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил основатель батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский (позывной Скиф).

«Я, честно говоря, доволен, что меня включили в список обвиняемых. Это прямое свидетельство того, что, по сути, все расследование и его выводы некомпетентны и носят признаки политического заказа», — подчеркнул он.

По мнению собеседника ФАН, если бы он не был фигурантом обвинения, то можно было бы о чем-то говорить.

«Но то, что я, не имеющий никакого отношения ни к обстоятельствам, ни к месту произошедшего, вдруг оказался включенным в списки обвиняемых, говорит о том, что расследование проводилось абсолютно, скажем так, не следственными методами, а исключительно политическими, — уверен Ходаковский. — Потому что я не был ни до, ни в момент, ни после крушения в месте предполагаемой «атаки» на этот Boeing. Я даже близко не находился! А поскольку я включен в эти списки, это позволяет мне сделать вывод, что расследование абсолютно заказное».

Экс-комбат «Востока» отметил, что, если бы следственная группа, которая занималась расследованием инцидента, постаралась бы, она бы без труда получила необходимые доказательства.

«Я общался, пользуясь украинскими операторами мобильной связи (летом 2014 года оператора ДНР «Феникс» еще не было. — Прим. ФАН). И данные моей геолокации четко все укажут. Эта информация долго хранится в базе данных, поднять ее и установить мое местонахождение в этот момент, как и мои переговоры, не составляет никакого труда, — напомнил он. — Из этого легко можно было бы сделать вывод о моей непричастности к произошедшему».

Скиф убежден, что ни ополчение, ни Россия не несут ответственности за трагедию, унесшую жизни 298 человек.

«Я знаю одно: ни наша сторона, ни российская никакой ответственности за гибель Boeing не несут. У нас не было никаких технических возможностей для того, чтобы произвести «атаку» на самолет на той высоте, на том горизонте, на которых он находился».

В завершение беседы Ходаковский обратил внимание на то, что происходящее — системная атака на Россию, имеющая свой целью дестабилизацию обстановки в стране в преддверии 2024 года, когда в РФ состоится передача власти.

«Запад, и это не какие-то пропагандистские клише, действительно предпринимает отчаянные попытки и усилия для того, чтобы нанести России максимальный репутационный вред и дестабилизировать обстановку и внутри страны, и вокруг нее. Все то, что диктует Запад, автоматически подхватывают его агенты внутри РФ», — констатировал он.

Напомним, 17 июля 2014 года над территорией Донецкой народной республики, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса «Бук» был сбит пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Сразу же после инцидента Украина и страны Запада назначили ответственными за трагедию Россию и защитников Новороссии, несмотря на множество аргументов, указывающих на то, что самолет сбили воинские формирования, подконтрольные Киеву.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Ее жертвами с обеих сторон, включая гражданских и военных, по разным оценкам, стали от 10 до 30 тысяч человек.