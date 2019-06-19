СМИ сообщили о третьем в мире владельце капитала в 100 миллиардов долларов

Париж, 19 июня. Третий человек в мире стал обладателем капитала в размере 100 миллиардов долларов. Новым «стомиллиардером» является президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно, сообщает Bloomberg.

Арно является богатейшим человеком Европы. В список владельцев капитала, превышающего 100 миллиардов долларов, бизнесмен вошел после того, как его состояние выросло почти на три миллиарда за один день. Помимо Арно, Bloomberg называет «стомиллиардерами» основателя Amazon Джеффа Безоса и создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Французский бизнесмен стал продвигаться вверх в рейтинге миллиардеров в этом году. С начала 2019 года стоимость акций LVMH выросла на 43%, благодаря чему состояние владельца компании увеличилось на 32 миллиарда долларов. В начале этой весны Арно вошел в топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index, потеснив главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Первую строчку списка занимает Безос, капитал которого Bloomberg оценивает в 119 миллиардов долларов. На втором месте находится Гейтс с состоянием в размере 106 миллиардов долларов.

Арно занимает третье место и в рейтинге миллиардеров, составленном журналом Forbes. По оценке издания, капитал французского бизнесмена составляет 97,3 миллиарда долларов. В этом списке Арно так же, как и в рейтинге Bloomberg, уступает Безосу и Гейтсу. Отмечается, что состояние президента LVMH составляет сейчас более 3% от ВВП Франции, сообщает РБК.

Группа компаний LVMH производит предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy. Корпорация была образована в 1987 году после слияния Moët Hennessy и Louis Vuitton. Компания является лидером на рынке в своем сегменте.