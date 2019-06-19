Производство легковых автомобилей в России в мае упало на 6%

Москва, 19 июня. В прошлом месяце российский автопром произвел 114 легковых автомобилей, что на 6,1% меньше чем в мае 2018 года, сообщает Росстат.

За пять месяцев настоящего года отечественные конвейеры выпустили 645 тыс. легковых автомобилей, что на 2,1% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Однако в мае число выпущенных машин упало на 6,1%, что ниже показателя годичной давности.

Производство грузовых автомобилей в России за первые пять месяцев составило 55,7 тыс. единиц что на 2,3% ниже показателя годичной давности. В мае с отечественных конвейеров сошло 12 ты. грузовиков, что соответствует уровню 2018 года (+0,7%).

Стоит отметить, что отечественная компания «АвтоВАЗ» и предприятие «ЛАДА Ижевск» ограничили выпуск автомобилей в связи с майскими каникулами. А новый подмосковный завод Mercedes-Benz, который был открыт в апреле, в мае начал производство седанов Е-Class. Также напомним, что в Набережных челах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ». Калининградский завод «Автотор» в мае начал выпускать модель нового поколения Ford Trucks F-Max. Кроме этого, с конвейера Ford Sollers в Елабуге сошел 70-тысячный экземпляр Ford Transit.