Москва, 19 июня. Совместная следственная группа (JIT), расследующая причины крушения малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году, заявила, что к катастрофе якобы причастны трое россиян и один украинец.

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал выводы следствия «полным бредом».

«Они (организаторы катастрофы. — Прим. ФАН) рассчитывали, что самолет упадет на территории РФ. Это умышленная или роковая трагедия. Она полностью на плечах украинцев. Это за уши притянутая версия», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

Совместная следственная группа также рассчитывает, что Россия допросит своих граждан, которые якобы причастны к крушению самолета. Однако Шерин указал, что Москва россиян не будет выдавать, поскольку это противоречит Конституции и международному праву.

«Вы предоставьте фотографии, видео — тогда посмотрим», — предложил депутат.

Примечательно, что JIT в качестве доказательства вины россиян и украинца представила устаревшие фотографии из соцсетей.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17, разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур пишет «Царьград». В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году, передает «Свободная Пресса», и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.