Киев, 19 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые украинские власти могут отказаться от претензий на Крым. По его словам, новая украинская власть может признать Крым российским в «обмен на урегулирование ситуации в Донбассе».

«Очевидно, что может. Но сразу же перестанет быть властью. Но это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новой власти меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко в интервью украинскому изданию Glavcom.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что голосования о статусе Крыма соответствовал нормам международного права, так как аналогичные референдумы проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые объявили о независимости региона от Украины после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, за время боевых действий на востоке Украины погибли более трех тысяч мирных жителей, еще около девяти тысяч получили ранения.