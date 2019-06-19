Эксперт объяснил, почему Россия не выдаст «подозреваемых» по делу MH17

Военный аналитик Борис Рожин заявил, что Россия не станет выдавать своих граждан, бездоказательно обвиненных по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе.

Ранее Совместная следственная группа (ССГ), расследующая крушение Boeing-777 в небе над Донбассом, объявила семьям жертв имена подозреваемых.

«Нам назвали имена четырех человек, троих россиян и одного украинца», — рассказала родственница одного из погибших Зилена Фредерикс.

По ее же словам, начало судебного процесса по этому делу запланировано на март 2020 года. Она также добавила, что фигурантов этого дела может стать больше, однако каких-то дополнительных подробностей не сообщалось.

В свою очередь представители Следственной группы озвученную Фредерикс информацию подтвердили и подчеркнули, что в самое ближайшее время будут предъявлены обвинения, связанные с доставкой в Донбасс зенитной ракетной установки «Бук». Там также сообщили, что выдадут международные ордеры на арест «подозреваемых». Комментируя выводы ССГ, военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «таких заключительных выводов от Нидерландов и следовало ожидать».

«Эти обвинения не новы, они строились на так называемых отчетах Bellingcat — это структура связана с британским министерством обороны и фактически финансируется британским правительством. По сути, это орган информационно-психологических операций, которые предоставляли ту фактуру, которая принималась во внимание неофициальной следственной группой в Нидерландах. Повторюсь — неофициальной! Россия эту группу так и не признала. К тому же в ССГ не учитывают те факты, которые предоставляла Москва», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, зная базу, на которую ориентировались в ССГ, все выводы следствия изначально можно было просчитать. Рожин утверждает, что коллективный Запад изначально назначил виновными ополченцев Донбасса и Россию, а потом просто подгонял «доказательства» под обвинения.

«Да, там изначально были назначены виновные и потом крайне тенденциозно подбирались факты. При этом фактура, связанная с ответственностью Украины, просто игнорировалась. Например, с Киева не были истребованы все необходимые данные о том, как Boeing вообще был допущен в воздушно пространство Донбасса, где уже шли боевые действия? Также было много вопросов по поводу действий украинской авиации. Ну, вот много таких небольших странностей, но теперь более понятно, что у запада была задача подогнать решение под заранее известный ответ. Так что не удивили», — продолжил военный аналитик.

Именно из-за того, что расследование крушения Boing-777 политически мотивированно и сама следственная группа не имеет официального статуса, Российская Федерация не признает итогов ее «расследования».

«Москва решение этой следственной группы не признавала и не признает. И кстати, на Западе могут не рассчитывать, что Россия выдаст кого-то из «подозреваемых». Вообще все это «расследование» можно с уверенностью назвать политически мотивированным», — заключил эксперт.

Напомним, малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно. Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обращал внимание на то, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.