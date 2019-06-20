Главы МИД Сирии и Китая обсудили двусторонние отношения

Дамаск, 20 июня. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Идлиб является провинцией Сирии, поэтому ликвидация всех террористических организаций в ней просто необходима. Он также подчеркнул необходимость незаконного выхода из всех иностранных сил, присутствующих в Сирии.

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине Муаллем заявил, что запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра»1 контролирует большую часть провинции Идлиб и использует гражданское население в качестве живого щита. Обязанность сирийского государства состоит в том, чтобы избавить своих граждан от терроризма.

Муаллем сказал, что Турция оккупирует части сирийской территории, задаваясь вопросом, что турецкая сторона делает в Сирии. Он также подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть международной ответственностью, требующей вывода всех иностранных сил, незаконно находящихся в Сирии.

Он также выразил благодарность Сирии Китаю за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирии, подчеркнув, что Сирия решительно поддерживает территориальную целостность Китая и считает достижения китайского народа подлинным вкладом в человеческую цивилизацию.

Со своей стороны министр иностранных дел Китая заявил, что переговоры с сирийской стороной были интенсивными, они позволили обменяться взглядами на двусторонние отношения между двумя дружественными странами. Он также отметил, что общая ориентация сирийско-китайских отношений продолжается, а не останавливается или меняется. Китай стремится продвигать двусторонние отношения с Сирией и поддерживать ее усилия по достижению политического урегулирования К кризису, чтобы сохранить его суверенитет, независимость и территориальную целостность и бороться с терроризмом.

Ван И подчеркнул необходимость ускорить политическое урегулирование кризиса в Сирии путем диалога параллельно с продолжением борьбы с терроризмом в Идлибе, где боевики представляют большую опасность.

Китайский министр вновь заявил о том, что его страна отвергает любые односторонние шаги любой внешней стороны в Сирии, указав, что такие шаги нарушают международное право. Он призвал международное сообщество приложить совместные усилия для защиты интересов сирийского народа, норм международного права и международных отношений, а также принципов справедливости и равенства в международном сообществе.

Ван добавил, что ускорение процесса восстановления в Сирии гарантирует устойчивое развитие, и что его страна будет и впредь поддерживать Сирию в этом процессе.

1 Организация запрещена на территории РФ.