Военный эксперт назвал фейком выводы следствия по делу МН17

Москва, 19 июня. Новые данные по авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 под Донецком, представленные Совместной следственной группой (JIT) в Нидерландах, являются «высосанным из пальца» фейком. Об этом заявил политолог и военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее JIT назвала имена четырех человек — трех россиян и одного украинца — «подозреваемых» в крушении малайзийского самолета в Донбассе летом 2014 года. В ДНР назвали абсурдом заявления о причастности ополченцев к трагедии.

Игорь Коротченко считает, что новое заявление следственной группы по авиакатастрофе является частью информационной войны против России. Он назвал фейком выводы следствия по делу МН17.

«Это информация из разряда фейк-ньюс, доказательная база никакая, все высосано из пальца. В «расследовании» фигурируют то ли настоящие, то ли выдуманные люди. В любом случае, это элемент информационной гибридной войны против России и попытка увести в сторону Украину, противовоздушные расчеты которой и сбили малайзийский Boeing», — сказал он в комментарии Nation News.

Он добавил, что JIT не упоминает материалы, которые Нидерланды в рамках расследования должны были затребовать. В первую очередь, речь идет о данных спутниковой разведки США, которые могли бы прояснить информацию о боевом расчете, из которого был сбит самолет. По мнению Коротченко, американская сторона не предоставляет эти сведения, так как тогда будет ясно, что «пуск ракеты совершили украинские военные».

Эксперт задается вопросом: почему JIT не провела необходимые следcтвенные действия на Украине?

«Вопросов масса. Все это показывает, что выполняется политический заказ с целью очернить Россию», — резюмировал эксперт.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал ход расследования по крушению Boeing-777 под Донецком. Он отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, не представляя при этом никаких конкретных фактов. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли и украинские власти, имеющие подобное вооружение.

Напомним, малайзийский самолет, выполнявший рейс MH17 по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Следствие по крушению ведет международная группа под руководством Нидерландов. В мае 2018 года она представила доклад, в котором говорилось, что поразивший Boeing-777 ЗРК «Бук» якобы доставили из России.

Осенью Минобороны РФ обнародовало секретные документы. Согласно этой информации, ракета, которой сбили Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась. Москва направила материалы в Нидерланды: там факт получения документов подтвердили, однако проигнорировали информацию из них.