Москва, 19 июня. Совместная следственная группа (ССГ), которая выясняет причины крушения самолета Boeing-777 в Донбассе, в своих выводах опирается на устаревшие данные из социальных сетей.

Так, например, в новом докладе группы упоминаются четыре подозреваемых. При этом в качестве доказательства их вины указываются фотографии из соцсетей, а также фрагменты интервью экс-министра обороны ДНР Ивана Стрелкова и бывшего первого председателя Совета министров ДНР Александра Бородая, сообщает РИА Новости.

Отметим, что российская сторона неоднократно указывала на то, что следственная группа опирается на сомнительные источники информации. Кроме того, следователи игнорировали информацию, предоставляемую российскими экспертами, но всегда прислушивались к заявлениям Украине, хотя Киев является предполагаемым виновником авиакатастрофы. Политолог Владимир Корнилов уверен, что вина Украины в крушении MH17 уже давно доказана.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.