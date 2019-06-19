Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы

Москва, 19 июня. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал пленарных заседаний в знак протеста после того, как парламентарии отказались принимать законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

В среду Годума рассматривала законопроект депутатов ЛДПР об упрощении порядка получения гражданства России для иностранных граждан, которые могут документально подтвердить свое русское происхождение. Жириновский в начале заседания возмутился тем фактом, что Дума не может рассмотреть проект закона, который был внесен еще три года назад. Лидер партии ЛДПР заявил, что парламентариям еще будет стыдно за свое решение.

«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания. — Прим.) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают — немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений», — сказал Жириносвкий и покинул зал заседаний в знак протеста.

Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что «отказывать русским в праве на российское гражданство — это кощунство». Жириновский сообщил, что партия ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ всем русским «без сдачи экзамена, без пятилетнего стажа проживания в России и без условия об обязательном источнике доходов».

«Такие законы есть во всех цивилизованных странах. Германия приглашает немцев домой, Израиль — евреев, Польша — поляков», — объяснил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, этот законопроект не ограничивает ничьи права, а, наоборот, расширяет их.