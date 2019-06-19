В Минздраве ответили на опасения блогеров о мутациях из-за ГМО

ГМО-лекарствами отечественного производства будут лечить в первую очередь больных раком и пациентов с наследственными заболеваниями. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Представители ведомства также прокомментировали опасения блогеров и интернет-пользователей о якобы «опытах над людьми» в рамках утвержденной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым «Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы».

Такой документ действительно есть. Его авторы рассмотрели широкий перечень направлений развития генной инженерии: от мусоропереработки и ГМО-вакцин до геномно-эмбриональных технологий «тиражирования» домашнего скота и редактирования генома человека.

Одно из наиболее значимых направлений программы посвящено использованию генной инженерии в медицине. Отдельные пункты в нем не на шутку напугали многих блогеров, тем более что большинство из них о сути изменений узнали не из текста постановления, а от других пользователей Сети.

ФАН пообщалось с главным генетиком РФ, академиками РАН и узнало позицию Минздрава по поводу утвержденных в программе мероприятий, вызвавших панику в сетевых сообществах.

«Начало конца»

«Итак, нас ждет создание ГМ-вакцин для животных и людей, ГМО-лекарств для всех страждущих, ГМ-кормов для скотины… Но ГМО-бизнесмены на этом не останавливаются и переходят непосредственно к редактированию генома человека», — пересказывает утвержденный документ автор одного из блогов о медицине в Instagram, автор которого посвятил правительственному постановлению 11 публикаций подряд.

Участники онлайн-дискуссий с хэштегом #ГМО и различными производными не стесняются в выражениях, называя утвержденные программой мероприятия «геноцидом», вспоминая эксперименты булгаковского профессора Преображенского и предрекая апокалипсис.

«Это начало конца», «Пожили и хватит. Будем мутировать», «Как в фильмах ужасов», «Теперь нас колорадский жук не съест», «Вот поэтому нельзя рожать», «Кто умеет составлять петиции? Люди, отзовитесь пожалуйста!» — комментируют читатели сообщения о грядущем в ближайшие 9 лет развитии генетических технологий в России.

Примечательно, что тех, кто «умеет составлять петиции», судя по всему, среди участников обсуждения так и не нашлось, либо необходимое число подписей было собрано в оффлайн-режиме. Имеющиеся на сайте change.org и аналогичных ему ресурсах онлайн-прошения противников появления ГМО в России датируются 2014 годом и более ранними годами.

20 лекарств, 5 вакцин и животные-доноры органов

Утвержденный правительством перечень задач по развитию генетических технологий в РФ действительно впечатляет, однако поводов впадать панику, по мнению большинства экспертов, опрошенных ФАН, нет. По словам авторов программы и ученых, принимавших участие в обсуждении документа, апрельским постановлением №479 утвержден план, лишь в общих чертах определяющий маршруты движения к цели: конкретные мероприятия и их исполнители пока не определены. Впрочем, желаемые результаты указаны в цифрах без округлений, каждая — напротив конкретного календарного года.

Документ предполагает появление как минимум 65 объектов инфраструктуры по различным направлениям развития генетических технологий, включая центры геномных исследований мирового уровня. Причем, согласно указанным в программе целевым индикаторам, 22 из них должны появиться уже в текущем году, еще 25 — в следующем.

«Предусмотрено создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, осуществляющих исследования в области генетических технологий, в частности технологий генетического редактирования, и их техническую поддержку по направлениям реализации Программы, в том числе: создание центров геномных исследований мирового уровня; создание сети лабораторий в целях проведения на их базе фундаментальных и поисковых исследований по ключевым направлениям развития генетических технологий», — сообщили ФАН в Минздраве РФ.

В области медицины все эти центры и лаборатории займутся разработкой новых лекарственных средств на основе генетически модифицированных организмов. До 2027 года должны появиться и пройти доклинические испытания как минимум 20 генотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, содержащих ГМО. По информации Минздрава РФ, эта работа уже начата.

«В настоящее время в Российской Федерации осуществляется разработка генотерапевтических препаратов, в том числе подведомственными Минздраву России учреждениями. Основываясь на мировом опыте, приоритетными направлениями в данной области являются онкология и генетически детерминированные (наследственные. — Прим. ФАН) заболевания», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ближайшие 3—6 лет с помощью генной инженерии планируется разработать не менее двух лекарственных препаратов для преодоления устойчивости патогенных биологических агентов, не менее пяти новых вакцин против опасных инфекций и разработать генетические методы повышения устойчивости клеток иммунитета к ВИЧ и вирусным гепатитам.

Эти задачи должны способствовать в том числе повышению биобезопасности страны. Как ранее сообщало ФАН, авторы программы и эксперты отрасли не исключают возможности появления ГМО-оружия.

В перечислении возможных сфер применения генетических технологий в медицине указаны и в определенном смысле революционные направления. Например, авторы документа упоминают так называемую гуманизацию — «замену генов животного на человеческие аналоги для исследования механизмов развития заболеваний в организме животного». Еще одной перспективной областью может стать выращивание животных на органы для человека.

«Создание животных — доноров клеток и тканей для трансплантологии внесет существенный вклад в переход к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, а также к технологиям здоровьесбережения», — говорится в тексте программы.

Впрочем, в этих двух случаях конкретные целевые индикаторы не указаны — судя по всему, в связи с невозможностью запланировать результаты в новых для науки сферах.

«Содержит ГМО»

Между тем, к реализации программы в целом генетики, молекулярные биологи, селекционеры и медики приступают не с чистого листа. В России уже есть наработки в этой области, в том числе в создании центров геномных исследований мирового уровня.

«После того как мы провели международный конгресс «Генетика XXI века» в мае, европейские коллеги делились с нами, что мы уже являемся центром геномных исследований мирового уровня. То количество научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах, которое у нас есть, позволяет говорить о том, что мы работаем на хорошем мировом уровне», — рассказал в интервью ФАН главный генетик РФ, возглавляющий Медико-генетический научный центр РАМН Сергей Куцев.

На базе центра уже работает лаборатория редактирования генома. С помощью этого метода здесь научились лечить муковисцидоз — одно из самых распространенных наследственных заболеваний. Специалисты научного центра еще до появления программы нашли также способ подавлять гены, вызывающие одну из форм мышечной дистрофии, и завершили доклинические исследования нового средства для лечения рака кишечника.

«Наш центр специализируется на доклинических исследованиях. Мы надеемся, что в рамках принятой программы сможем ускорить и расширить этот процесс, потому что перед нами, перед медицинским сообществом всего мира стоит огромная задача. Я могу назвать три области, где должны развиваться геномные технологии, и вы сразу поймете, что это очень важно: это онкология, наследственные и инфекционные заболевания, в частности ВИЧ», — пояснил Куцев.

К этому моменту в России полностью прошло процедуру регистрации в качестве лекарственного препарата лишь одно генотерапевтическое средство — «Неоваскулген». Разработанный резидентами Фонда «Сколково» препарат содержит ген роста кровеносных сосудов и предназначен для лечения синдрома диабетической стопы.

Среди всех средств для лечения хронических ран у диабетиков российский препарат единственный воздействует не местно, предотвращая инфекционные осложнения, а устраняет саму причину возникновения ран — поражение сосудов. На его упаковке можно было бы смело делать пометку «содержит ГМО». При этом цены на «Неоваскулген» колеблются от 1 до 4 тысяч долларов США.

«Вылечить или помереть»

При этом ученые соглашаются с тем, что заявления противников развития генетических технологий нельзя назвать совсем необоснованными. Несмотря на официальную позицию большинства представителей мирового научного сообщества о безопасности употребления человеком ГМО-продукции, существует несколько опубликованных исследований Жака-Эрика Сералини, свидетельствующих о более частом возникновении рака у крыс, долгое время сидевших на кукурузной ГМ-диете.

Кроме того, 15 мая калифорнийский суд присяжных признал, что ГМ-гербицид от Monsanto стал причиной образования лимфом у супружеской пары, и присудил ей выплату свыше 2 миллиардов долларов. Это стало третьим подряд проигрышем известного ГМ-пропагандиста Monsanto в судах.

Всемирная организация здравоохранения в своих разъяснениях по этому вопросу признает, что невозможно заявить о безопасности всех генетически модифицированных продуктов.

«Различные ГМ-организмы содержат различные гены, внедренные в них различными способами. Это означает, что безопасность каждого ГМО-продукта должна оцениваться индивидуально», — говорится в опубликованном на сайте организации пояснении.

Кроме того, специалисты ВОЗ осудили эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, заявившего о появлении первых в мире двойняшек с отредактированной ДНК. У китайца, тем не менее, нашелся последователь в России, которого также не поддержали коллеги. Главный аргумент против проведения подобных опытов — риск неконтролируемых мутаций в организме, в том числе на тех участках, на которые вообще не было нацелено генно-инженерное воздействие.

Впрочем, по словам ученых, здесь нужно отделять зерна от плевел, а генную терапию — от опасных экспериментов. Специалисты различают две разновидности воздействия на гены человека: на уровне половых клеток, или клеток зародышей, в которых полностью «закодирован» будущий младенец, и на уровне так называемых соматических клеток, из которых состоят органы, например, печени или костной ткани.

«Когда мы говорим об использовании генных технологий для модификации соматических клеток, это не только допустимо, но это нужно приветствовать, поскольку это способы лечения заболеваний. Если же говорят о редактировании половых клеток или зародышей, состоящих из одной клетки-зиготы, то здесь, конечно же, должен быть мораторий. Действительно, могут возникать и неконтролируемые изменения в геноме», — отмечает главный генетик РФ.

Коллега Сергея Куцева, научный руководитель Института молекулярной генетики РАН доктор химических наук Евгений Свердлов занимается вопросами лечения рака с помощью генетических технологий. Профессор допускает наличие теоретической опасности в любом воздействии на гены, но не видит повода совсем отказываться от таких методов.

«Когда у человека смертельная болезнь, то перед ним всегда стоит выбор: вылечить болезнь и получить какие-то побочные эффекты или умереть. Он обычно делает выбор в сторону «умереть», — заявил ФАН академик.

Он отмечает, что генная терапия в данном случае предоставляет пациенту другие варианты развития событий, пусть и с некоторыми рисками.

«Мы всячески стараемся уменьшить вероятность незапланированных патологических мутаций. Могу сказать, что она низка. Но то, что она низка, не значит что конкретный невезучий человек — один из десяти тысяч — ее не получит. Он ее может получить. Ну… ему не повезло. Рак — это вообще невезение», — добавил Евгений Свердлов.

Семь раз отмерят

В Минздраве также не стали отрицать наличия темных пятен в генной терапии, впрочем, как и то, что вопрос этот будет исследован.

«Подведомственными Минздраву России учреждениями осуществляются научные исследования и разработки по изучению рисков возникновения незапланированных мутаций в клетках при редактировании генома человека», — сообщили ФАН в ведомстве.

Кроме того, представители Министерства заявили о том, что оборот любых фармацевтических препаратов, независимо от содержания в них ГМО, строго регламентируется федеральным законом 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

«Вместе с тем, обращаем внимание на то, что на территории Российской Федерации запрещено проведение экспериментов на пациентах в соответствии с действующим законодательством», — добавили в ведомстве.

Судя по всему, планы некоторых Интернет-пользователей массово «мутировать» в ближайшее время вряд ли сбудутся на территории РФ, если, конечно, не считать естественной и непрерывной мутации клеток в человеческом организме. Впрочем, не исключено, что действующее законодательство будет меняться и развиваться вместе с наукой: любое открытие может сделать неактуальными казавшиеся незыблемыми нормы, кроме, пожалуй, основного правила врачебной этики: «Не навреди».