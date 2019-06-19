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Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ закончился победой астраханских школьников

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Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ закончился победой астраханских школьников

Ростов-на-Дону, 19 июня. Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ в Астраханской области закончился победой школьников, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Виталий Гутман.

Работы трех астраханских школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за того, что они использовали «неправильные чернила». Однако конфликтная комиссия рассмотрела эту ситуацию, работы учеников были перепроверены. 

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет… — констатировал Гутман. — Результаты положительные».

Он уточнил, что работы по русскому языку школьников были отсканированы должным образом, поэтому нулевых отметок за них быть не должно.

Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ закончился победой астраханских школьников

Напомним, бланки ЕГЭ необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой. Если экзаменуемый выполнит работу другой ручкой, она может быть некорректно отсканирована.

В областном Минобразования констатировали, что аннулирование работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Один из школьников (девушка) подал апелляцию, так как предположил, что работы были сканирована некорректно. 

«Подняли ее работу и увидели, что скан у нее был бледный, но читаемый, — приводит слова представителя РИА Новости. — В итоге ее работу не перепроверяли».

Он уточнил, что по пятибалльной шкале, по которой оцениваются работы по базовой математике, у нее «не двойка».

 

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Автор: Катерина Иванова
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