Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ закончился победой астраханских школьников

Ростов-на-Дону, 19 июня. Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ в Астраханской области закончился победой школьников, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Виталий Гутман.

Работы трех астраханских школьников на ЕГЭ по математике были аннулированы из-за того, что они использовали «неправильные чернила». Однако конфликтная комиссия рассмотрела эту ситуацию, работы учеников были перепроверены.

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет… — констатировал Гутман. — Результаты положительные».

Он уточнил, что работы по русскому языку школьников были отсканированы должным образом, поэтому нулевых отметок за них быть не должно.

Напомним, бланки ЕГЭ необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой. Если экзаменуемый выполнит работу другой ручкой, она может быть некорректно отсканирована.

В областном Минобразования констатировали, что аннулирование работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Один из школьников (девушка) подал апелляцию, так как предположил, что работы были сканирована некорректно.

«Подняли ее работу и увидели, что скан у нее был бледный, но читаемый, — приводит слова представителя РИА Новости. — В итоге ее работу не перепроверяли».

Он уточнил, что по пятибалльной шкале, по которой оцениваются работы по базовой математике, у нее «не двойка».