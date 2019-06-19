ДНР ответила на обвинения в «причастности» к крушению MH17

Донецк, 19 июня. Обвинения совместной следственной группы (JIT) в причастности Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее представитель совместной следственной группы (JIT), сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, заявил, что следствие по крушению самолета, выполнявшего рейс MH17, предъявит обвинения четырем якобы причастным к трагедии лицам — трем гражданам РФ и одному украинцу.

Представитель Народной милиции ДНР ответил на обвинения в «причастности» военных республики к крушению MH17. Он подчеркнул, что заявления JIT в очередной раз вызывают сомнения и не соответствуют действительности. Он напомнил, что ДНР неоднократно на протяжении пяти лет, которые прошли с момента трагедии, указывала, что на вооружении подразделений республики в 2014 году не было зенитных комплексов, которые позволяли бы сбить такую воздушную цель.

«Также не было и специалистов, которые могли бы обращаться с вооружением такого класса», — заявил собеседник РИА Новости.

Как напоминает «Царьград», самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, пишет Infox.ru. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обращал внимание на то, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.