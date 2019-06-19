Москва, 19 июня. В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий ввести возможность информирования россиян о начале судебных разбирательствах через SMS-сообщения, электронную почту или личный кабинет государственных услуг. Об этом говорится в базе данных на сайте нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что россиянам могут начать присылать SMS о начале судебных разбирательств. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от ЛДПР Антону Морозову. В пояснительной записке говорится, что лицо может дать согласие дополнительно получать данные о начатом судебном разбирательстве, а также о ходе движения дела или других процессуальных действиях. Уточняется, что мера была предложена, исходя из тенденции, когда ответчики по иску либо должники по судебному приказу не были извещены о начале судебного разбирательства, или же о наличии вынесенного судебного приказа в отношении них.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам возможность подать жалобу на некачественные товары или услуги через многофункциональные центры или сайт госуслуг.

Как уточняла вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, возможность подачи жалоб через МВФ и единый или региональные порталы государственных и муниципальных услуг​​​ направлена на оперативность реагирования и является более удобной и простой процедурой для потребителей.

В документе также указываются полномочия региональных и местных властей по разработке программ защиты прав потребителей на основе разработанных Роспотребнадзором методических рекомендаций.

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер призвал избавить сферу государственных услуг от лишней бюрократии. По его словам, до конца 2020 года предоставление всех ключевых госуслуг следует перевести в формат, когда человеку будет достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать автоматически.

Кроме того, в начале марта в Совете Федерации предложили создать для многодетных семей систему «одного окна» в многофункциональные центры для консультаций и подачи документов.